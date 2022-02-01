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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

العاصفة مالك
العاصفة مالك

 

العاصفة مالك اجتاحت العاصمة النرويجية قادمة من منطقة الشمال  مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج.

عرضت قناه "euronews (عــربي)" فيديو يوضح تعرض مركز اختبار الكشف عن كورونا في كوبنهاجن لأضرار نتيجة عاصفة شتوية قوية اجتاحت شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في سقوط الأشجار.

 

وأوضح الفيديو أنه تم الاتصال ب فرق الإنقاذ للتدخل في أكثر من 100 حادثة سببتها العاصفة القوية. ووقعت أغلب الحوادث على الطرقات حيث حاصرت الثلوج السيارات والأشخاص.

 

كوبنهاجن

 

ئية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، أضرار واضطرابات في عدة دول أوروبية جراء العاصفة مالك.

ووفقا للتقرير، تعرض مركز اختبار الكشف عن كوفيد في كوبنهاجن لأضرار نتيجة عاصفة شتوية قوية اجتاحت شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم إثر هبوب رياح قوية تسببت فى سقوط الأشجار.

 

 

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

 

العاصفة مالك تجتاح دولا أوروبية في مشهد مريع وحالات وفاة| فيديو

ولمتابعة المزيد حول أضرار العاصفة مالك وأضرارها في أوروبا .. تابع الفيديو جراف التالي:

مالك فرق الإنقاذ شمال أوروبا عطلة نهاية الاسبوع كوبنهاجن

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