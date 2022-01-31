6 فبراير.. نظر دعوى وقف انتخابات اللجنة الأوليمبية المصرية

قررت محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي وطالبً فيها ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأوليمبية، في جلسة ٦ فبراير.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، مؤكدة أن اللجنة الأوليمبية شرعت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها 23 أبريل المقبل.

ودعا أيمن محفوظ، الأسرة الرياضية إلى التضامن مع تلك الدعوى القضائية، مطالبا وزارة الشباب بمساندة هذا الاتجاه رغم أنها خصم في الدعوى إلا أن تسليم الشباب والرياضة بالطلبات هو دفاع عن هيبة الدولة وتعظيم لدور الجهة الإدارية في الرقابة على الرياضة في مصر.

وأكد أن القضاء الإداري هو الحصن الحصين لمقدرات الشعب وحائط الصد لأي محاولة للإنحراف وعدم تطبيق القانون، أو الإضرار بمصلحة الشعب.

وأشارت الدعوى، إلي أن محكمة القضاء الإداري هي الفيصل في إصدار قرار بوقف الدعوى لانتخابات اللجنة الأولمبية وتحقيق مصلحة الأسرة الرياضية، لوقف انتخابات اللجنة الأولمبية، ودوما سيكون للقضاء الكلمة العليا في نصرة الرياضة المصرية.

حطام عقاري الحسين المحترقين

في سياق أخر عثرت أجهزة الأمن بـ القاهرة خلال فحص حطام عقاري الحسين المحترقين على جثتين متفحمتين وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة .

ورصد موقع صدى البلد الإخباري، عدم إصابة شقة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بأي اذى إثر احتراق عقارين مجاورين لها بمنطقة المشهد الحسيني بالجمالية.

ورصدت كاميرا صدى البلد حجم الخسائر بعد ان التهمت النيران عددا من الشقق والمحلات التجارية.

وكشف مصدر أمني لـ “ صدى البلد ” حقيقة ما نشر وما تم تداوله من أخبار ومعلومات عن احتراق شقة منزل الشيخ محمد متولي الشعراوي خلال حريق هائل التهم عقارين خلف مسجد الحسين بحي الجمالية، مؤكدا أن الشيخ الراحل كان يمتلك شقة فى ذات العقار المحترق لكن قام ببيعها منذ سنوات.

وعلى مدار 10 ساعات متواصلة من الإطفاء والتبريد، انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات الإطفاء والتبريد في حريق المشهد الحسين بالجمالية ، حيث تم إنقاذ العالقين داخل العقاريين المحترقين ، فيما أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الكاملة لهم بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .