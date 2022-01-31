22 لاعباً في قائمة سيراميكا كليوباترا لمباراة غزل المحلة بكأس الرابطة

اختار هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة تضم 22 لاعباً استعداداً لمباراة غزل المحلة التي تقام غدا الثلاثاء في الخامسة مساء ضمن الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

قائمة سيراميكا كليوباترا استعداداً لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود كوكو - محمود شكري

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - خالد صبحي - عبد الله محمود - محمد سامي - احمد محسن - يوسف عفيفي - علاء عطا

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - محمد حسن - بلال سعيداني - حسام محمد - جمال سعيد - إيفانز منساه - مصطفى ميسي - وينفول كوابينا

خط الهجوم: مروان عثمان - شادي حسين

