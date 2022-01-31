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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

22 لاعباً في قائمة سيراميكا كليوباترا لمباراة غزل المحلة بكأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

اختار هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة تضم 22 لاعباً استعداداً لمباراة غزل المحلة التي تقام غدا الثلاثاء في الخامسة مساء ضمن الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

قائمة سيراميكا كليوباترا استعداداً لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود كوكو - محمود شكري

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - خالد صبحي - عبد الله محمود - محمد سامي - احمد محسن - يوسف عفيفي - علاء عطا

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - محمد حسن - بلال سعيداني - حسام محمد - جمال سعيد - إيفانز  منساه - مصطفى ميسي - وينفول كوابينا

خط الهجوم:  مروان عثمان - شادي حسين
 

هيثم شعبان نادى سيراميكا كليوباترا غزل المحلة كأس رابطة الأندية المحترفة عامر عامر

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