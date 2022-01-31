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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات قوية لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة المحلة في كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبه اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا منافسه غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس الرابطة .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس الرابطة.

واختار هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة تضم 22 لاعباً استعداداً لمباراة غزل المحلة التي تقام غدا الثلاثاء في الخامسة مساء ضمن الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

قائمة سيراميكا كليوباترا استعداداً لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود كوكو - محمود شكري

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - خالد صبحي - عبد الله محمود - محمد سامي - احمد محسن - يوسف عفيفي - علاء عطا

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - محمد حسن - بلال سعيداني - حسام محمد - جمال سعيد - إيفانز  منساه - مصطفى ميسي - وينفول كوابينا

خط الهجوم:  مروان عثمان - شادي حسين

سيراميكا كليوباترا غزل المحلة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية هيثم شعبان شادي حسين

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