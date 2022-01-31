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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الكرة يرد على المخاوف من التلاعب بنتائج مسحات كورونا للاعبي المنتخب

صدى البلد

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن النجاح الذي حققه  المنتخب المصري في مباراة المغرب أمس يعود إلى جهود كبيرة بذلتها البعثة المصرية  وأعضاء اتحاد الكرة .

وأوضح الدرندلي خلال حواره مع مراسل برنامج " كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي،:"  أداء لاعبي المنتخب  إتسم  بالجدية والثقة والولاء لمصر  رغم   إدراك أن المباراة كانت صعبة لكن الثقة  كانت كبيرة جداً قائلاً : "هما كانوا حاسين  من قبلها بيومين  أن الفوز سيكون حليفنا والتغيرات في الملعب  كانت بخبرة  المديرين  لكن الاصرار والعزيمة كانت هي الفيصل".

وأضاف الدرندلي:"  مش بنبص للظروف  وكلنا مرينا سواء في النادي الاهلي أو بعثة الاتحاد  بظروف صعبة في أفريقيا  عامة لكن بنرمي كل حاجة ورا ظهرنا وأي تفكير في العوائق يشتت التركيز وتفكيرنا الآن هو تخطي أي صعاب  داخل المباراة ".

ورداً على المخاوف التي  يخشى منها الجمهور من حدوث  تلاعب في  إصابات كورونا قبيل المباراة قال : " إحنا بنعمل كافة الاحتياطات واخدين بالنا  كويس  ومش هنقول أكتر  من كده وبطمن الناس أننا كبعثة قائمين بواجبنا كويس".
 

الإعلامية لميس الحديدي كلمة أخيرة البعثة المصرية النادي الأهلي لميس الحديدي مصر اتحاد الكرة

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