الونش جاهز.. اتحاد الكرة يكشف موقف لاعبي المنتخب المصابين من مباراة الكاميرون

زف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، بشرى سارة بشأن عودة اللاعبين المصابين لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال خالد الدرندلي ، في مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الاثنين إن الحارس محمد أبو جبل الأقرب لحراسة عرين مصر أمام الكاميرون، مضيفا أن اللاعب أحمد حجازي لن يلحق بمباراة الكاميرون.

وتابع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الونش جاهز وجاهزية محمد أبو جبل ليست أكيدة حتى اللحظة، وحمدي فتحي جاهز للمباراة.

وفي السياق نفسه أشار خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى أنه لا توجد أي أزمة مع لاعبي منتخب المغرب.

