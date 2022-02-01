مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

كشفت الفنانة يسرا فى أولى حلقات برنامجها “كلام فى الحب” عن أول حب فى حياتها وذلك مع الفنان السورى عبد المنعم عمايري الذى كان ضيف حلقتها الأولى من برنامجها وتحدث أيضا عن أول حب فى حياته.

وقالت يسرا إن أول حب فى حياتها كان مع أحد الزملاء لها فى المدرسة وظلت وراءه حتى وقع فى حبها وكانت دائما تبحث عن لفت انتباهه باستمرار خاصة أنه كان لا يعيرها أى اهتمام بسبب صغر عمرها.

وبينما كشف عبد المنعم عمايرى عن أول قصة حب وقع فيها وكانت مع مدرسته فى المدرسة وأعرب عن سعادته لأن أول حب لا يمكن أن ينساه خاصة أنه مليء بالبراءة والعفوية.

يسرا

طرحت قناة MBC برومو الحلقة الأولى من برنامج “كلام فى الحب ”، للنجمة يسرا ،استعدادا لانطلاق أولى اليوم الاثنين فى تمام التاسعة مساءا .

شاركت الفنانة يسرا، إعلان برنامجها الجديد (كلام في الحب) ، ونشرته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت يسرا معلقة من خلال الإعلان:(ترقبوا ⁧‫#كلام_في_الحب‬⁩ ابتداءً من الاثنين 31 يناير عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية علي @mbc1).

وكشفت «يسرا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر» عن سبب ارتدائها الفستان الأحمر لتقديم برومو البرنامج الجديد، مضيفة: «الكل لازم يحب في الأخر والبرنامج فيه مفاجآت واتمنى أن يعجب الجمهور».

وأوضحت «يسرا» أنها قابلت أكثر من 100 شخصية مختلفة للحديث عن الحب بكل أنواعه في البرنامج، قائلة :«أرفض الافصاح عن كواليس البرنامج الآن وانتظروا الحلقة الأولى قريبا».