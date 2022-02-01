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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ صدرية: أعراض ما بعد التعافي تنقسم لمرحلتين

صدى البلد

 

قال الدكتور عاصم العيسوي أستاذ  الصدرية والقائم بأعمال  عميد  كلية الطب بجامعة الفيوم، إن متلازمة  ما بعد التعافي أو ما يطلق عليه " كوفيد 19   طويل الأمد " ينقسم لمرحلتين  أساسيتين الأولى وهي الأربعة  أسابيع التالية   بعد التعافي   وتنتشر   عدة ظواهر   في مقدمتها فقدان حاسة الشم والتذوق   و " الهمدان "  والاخيرة ظاهرة متفشية   في نحو 50%   من الحالات ".

وتابع  خلال  برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلا:"المرحلة الثانية  وهي تعكس  الفترة التي قد تمتد لستة أشهر وتتعلق  بأعراض أخرى تتعلق بالجهاز العصبي  أو اضطراب   الغدد الليمفاوية  أو اضطرابات السكر وهي ظواهر  جانبية ".

وأوضح  أن اضطرابات  السكر الناجمة عن استخدام " الكورتيزون "  في علاج مصابي كورونا عليهم تناول علاج مؤقت  ومع انسحاب الكورتيزون تعاود معدلات السكر في الدم للانخفاض مرة أخرى ".

وشدد أن ظاهرة الهمدان والتكسير وفقدان الطاقة بعد الإصابة لا تقتصر على فئات معينة بل تشمل حتى الرياضين، قائلاً:"بتشمل فئات كثيرة  حتى الرياضي بيصاب  بيها وعلى من يصاب بهذا العرض أن يعود لحياته الطبيعية بشكل طبيعي  وهذا يستغرق  مابين  3-4 أسابيع ".

وحول   ارتفاع   مؤشرات   d dimer  في الفحوصات الطبية وفي  إرتفاع معدلات التجلط، قال:" كنا بنعمله في أول الجائحة أكثر من مرة   أثناء الاصابة  ولكن الان  مش كل الناس    مش محتاجة    مضادات سيولة   وهي الان قاصرة على من يدخلون إلى المستشفيات في الحالات الصعبة  والحالات العادية مش شرط يحتاجوا لمضاد تجلط ".

ونصح العيسوي المواطنين   بعدم اللجوء لتناول مضادات السيولة  حتى الاسبرين دون إشراف طبي قائلاً : " من سنة   كل المرضى كانوا بياخدوا أدوية سيولة دلوقتي  الموضوع   قاصر على من دخلوا المستشفيات في  الاعراض الصعبة   في الإصابة ".

مصابي كورونا جامعة الفيوم لميس الحديدي فقدان حاسة الشم والتذوق الجهاز العصبي

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