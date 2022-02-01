طلاب المعاهد الثانوية الأزهرية يمتحنون اليوم في النحو والتوحيد

يواصل طلاب صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية للمرحلة الثانوية، اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021-2022.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان، في مادتي النحو والتوحيد، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في المادتين ذاتهما.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسمين الأدبي والعلمي، الامتحان في مادتي النحو والتوحيد أيضا

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية



أصدرت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تنبيها بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021- 2022 لشيوخ المعاهد الثانوية، وعلى المختصين بشئون الطلاب بها "كاتب المعهد".

وشددت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تجميع صورة شخصية حديثة لكل طالب من طلاب الشهادة الثانوية مقاس 4 × 6 مطبوع أسفلها اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد بمعرفة ستوديو التصوير، ويقوم مختص شئون الطلاب بالتأكد من شخصية الطالب، ثم يوقع على الصورة مع ختمها بخاتم المعهد (من الخلف).



ويتعاون مختص شئون الطلاب مع رائد التحول الرقمى لرفع صورة الطالب على نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالي azhar.gov.eg وذلك بعد التأكد من أن الصورة هي صورة الطالب المدون بياناته على الصفحة ويتحملوا جميعا المسئولية القانونية حيال وجود خطأ.



وشملت التنبيهات، أنه على شيخ المعهد الاحتفاظ بصور الطلاب الموقع عليها من كاتب المعهد والمعتمدة بخاتم المعهد، في مظروف خاص، بصورة سنوية؛ للرجوع إليها عند الحاجة، وتطبق الإجراءات نفسها على الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام من الخارج، على أن يتم ذلك خلال شهر.