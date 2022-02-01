اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية

تستطلع دار الإفتاء المصرية بعد المغرب من اليوم الثلاثاء، هلال شهر رجب لعام 1443 هجريا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

استطلاع رؤية هلال شهر رجب لعام 1443

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع هلال هلال شهر رجب عبر الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يجريها المعهد؛ فإن هلال شهر رجـب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ الموافق 1-2-2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 – 19 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة).

وبذلك تكون غــرة شهـــر رجب 1443هـ فلكيا يوم الأربعاء 2-2-2022م.