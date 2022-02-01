إسكان النواب: لدينا رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية



قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أسباب صدور تعديلات قانون الايجار القديم المتعلقة بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية وقصورها على هذه الفئة دون تناولها للشقين السكني والتجاري يعود لطبيعة تعقيدات ملف الايجار القديم وأنه ليس من السهولة واليسر الانتهاء منها دفعة واحدة ".

وأوضح في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أنه بالرغم من أن التعديلات قاصرة فقط على فئة محدودة وهي الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية إلا أن إنجاز هذا الجزء يفتح الباب لفتح ملفات أخرى".

وأردف أن سرعة الانتهاء من الجزء الذي يتعلق بالإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية يعود لإنفاذ ما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية والتي ألزمت الكيانات الاعتبارية بالإخلاء في فترة معينة وفي عام 2020 أظهرت اثر كبير على المتغيرات التنفيذية على الأرض فيما يخص تنفيذ الحكم ما يتعلق بالمستوصفات والمستشفيات وأقسام شرطة ومدارس وهي جهات تقدم خدمات مباشرة للمواطنين وبالتالي تنفيذ الحكم حينها كان من الصعب ".

وأشار إلى أن فلسفة التعديل طرأت بمفهوم التعديل في مرحلة ما بعد جائحة كورونا لاستيفاء الأسباب السابقة، قائلاً : "إيجارات الكيانات الاعتبارية ستتضاعف 5 مرات خلال فترة تطبيق القانون.. وبعض الإيجارات تصل لـ10 آلاف جنيه، والقانون يراعي أزمة كورونا، كما يراعي حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن".

ولفت إلى أن أماكن الإيجارات الاعتبارية تقدم خدمات للشعب ولهذه الأسباب لا يمكن إخلائها فوراً حيث أن القانون يزيد القيمة خمسة أضعاف، وفي بعض الأماكن في القرى والمدن لا يوجد أرض عشان يبنوا عليه مبنى بديل.

وكشف أن عدد الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية لا تزيد عن 5% من الإيجارات القديمة ولكنها تقدم خدمات للملايين، والقانون متوازن في ظل أزمة كورونا ويؤمن المصلحة العامة.

وحول مصير الحالات المنظورة أمام القضاء بشأن الإيجارات القديمة للهيئات الاعتبارية بعد القانون الجديد؟.. أوضح شكري أنه سيطبق عليها القانون .

وحول بحث مصير الايجار القيم للوحدات السكنية، قال:"نحتاج لإحصاءات تفصيلية لبحث قانون الإيجارات السكنية لأننا نتعرض لطرفين من المواطنين ونحتاج إلى بيانات موثقة.. البعض يقول إن هناك 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة وفي رأيي هذا غير صحيح".

وشدد أن مجلس النواب لديه رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسوف يتم الاستماع إلى كل الأطراف.

وعن موعد تطبيق قانون الإيجارات القديمة على الكيانات المؤجرة لشخصيات اعتبارية قال: "اللي مأجر لشركة أو أي جهة غير سكنية هيطبق عليه قانون الإيجارات الاعتبارية.. والقانون هيتطبق من يوم تصديق رئيس الجمهورية على القانون.. واللي ميدفعش الإيجار يتطرد، وممكن يحصل تراضي بين الاتنين خلال 5 سنين أو قبلها.

