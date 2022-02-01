لحظة تسلق رجلين لمبنى شاهق لإنقاذ طفلة من حريق ضخم |فيديو

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة رجلين استطاعا إنقاذ طفلة من وسط النيران بعد اندلاع حريق في منزلها بالعاصمة الروسية موسكو.

كانت الطفلة الصغيرة عالقة في الدور التاسع داخل مبنى محترق، عندما تصاعدت أبخرة سوداء من النوافذ وظهرت الطفلة فجأة تحاول الهروب من الشقة.

وبمجرد رؤية الفتاة في خطر، تمكن رجلان في الطابق الثامن من التسلق خارج نافذتهما ووقفا على الحافة الضيقة بين الطابقين في محاولة لإنقاذ الطفلة.

لعدة دقائق، ظل الرجلان متعلقان بإطار النافذة حتى تمكنا من التقاط الفتاة ومساعدتها على النزول من الشقة المحترقة.

ووفقا لتقرير صادر عن قناة REN TV الروسية وقع الحادث داخل شقة في شارع Dorozhnaya بـ موسكو، وقد اجتاح الحريق الشقة الواقعة في الطابق التاسع من المبنى بالكامل، لكن إدارة الإطفاء تمكنت من إخمادها بسرعة.

أفادت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحريق وتم إنقاذ 12 شخصًا من المبنى.

كما أصيب الرجلان اللذان أنقذا الفتاة الصغيرة بحروق وجروح في هذه العملية.

https://www.reddit.com/r/HumansBeingBros/comments/sfof2z/two_guys_saved_a_girl_from_fire/?utm_source=share&utm_medium=mweb3x