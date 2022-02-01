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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد شهيرة | قصة رؤية تسببت في اعتزالها الفن

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

يوافق اليوم الثلاثاء 1 فبراير، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة شهيرة، التي تحتفل ببلوغ عامها الـ 73، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الشرقية، عام 1949. 

 

حياة الفنانة شهيرة 

تخرجت شهيرة من معهد الفنون ‏المسرحية، وبدأت علاقة شهيرة بالفن عندما كانت تدرس في الصف الأول الإعدادي، حيث تم اختيارها لتشارك في مسرحية بعنوان "أم جلال" التي تقدمها فرقة المدرسة بمناسبة انتهاء العام الدراسي، ولكن تعرضت بطلة المسرحية لوعكة صحية شديدة خلال أحداث المسرحية، وبعد إلحاح شديد منها وافق أساتذتها على إسناد الدور لها وإذا بها تتألق وتصبح نجمة العرض المسرحي، مما أهلها أيضا لكي تصبح بطلة العروض المسرحية بالمدرسة.

التحقت شهيرة ، عقب حصولها على الثانوية العامة بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، مع الالتحاق أيضا بكلية الحقوق لإرضاء والدها الذي رغم عشقه للفن إلا أنه رفض أن تتجه ابنته لهذا المجال.

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مشوار الفنانة شهيرة 

اجتازت "شهيرة" اختبارات القبول بالمعهد وحصلت على المركز الأول على مستوى البنات، وفي العام الأول لالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية كانت الانطلاقة الأولى لها في عالم الفن، حيث شاركت في الفيلم السينمائي "صور ممنوعة" للمخرج مدكور ثابت، والذي التقت من خلاله مع الفنان محمود ياسين وتوطدت علاقتهما وقررا الزواج.

توالت الأعمال الناجحة للفنانة المعتزلة خاصةً عقب تفرغها للمعهد وتركها لكلية الحقوق، حيث قدمت عددا من الأفلام المتميزة من أبرزها "وضاع العمر يا ولدي" و"سؤال في الحب" و"شقة في وسط البلد" و"الرجل الذي عطس" و"عودة الهارب"، من أهم مسلسلاتها الدرامية "الكهف" و"الوهم والحب" و"الزوجة آخر من يعلم". 
 

قصة اعتزال الفنانة شهيرة

عندما تعرضت الفنانة شهيرة لوعكة صحية، وفى الوقت نفسه، شاهدت رؤيا فى المنام، وهي تخضع لمرحلة العلاج، وكفاً معلقاً في الهواء وقد أمسك بالمصحف الشريف، وعندما ذهبت لتفسير تلك الرؤية، أشاروا عليها بقراءة القرآن في كل أوقاتها، لذا قررت قراءته، كما انطلقت إلى كتب التفسير والحديث والسنة، مما دفعها- على الرغم من عشقها للفن وكونها في أوج شهرتها- إلى اتخاذ قرار الاعتزال وارتداء الحجاب عام 1992، ولكنها عادت مرة أخرى إلى الأضواء عام 1996، من خلال تقديم بعض البرامج والأدعية الدينية على القنوات الفضائية.

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