فى ذكرى ميلاد كوكا.. طلبت من زوجها ان يتزوج عليها وشاركت بفيلم عالمى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كوكا ، والتى أشتهرت بتجسيد سيدة الفتاة البدوية فى عدد من الأعمال السينمائية المصرية .

كوكا لم تقدم للسينما المصرية عدد كبير من الأفلام ، حيث قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 28 عملاً فقط .

ولدت الحقيقى ناجية ابراهيم وهو الاسم الحقيقى للفنانة كوكا في مدينة القاهرة في عام 1917 لأب كان ضابطًا من السودان وأم من ريف مصر، ومن أشهر أعمالها: عنتر بن شداد - الذى قدمت فيه شخصية عبلة - ، عنتر يغزو الصحراء، ظهور الاسلام، وهيبة ملكة الغجر، ليلى العامرية، مغامرات عنتر وعبلة، أنكل زيزو حبيبي.

دخلت كوكا عالم الفن من خلال فيلم وداد ، حيث كامت تعمل كمونتيرة فى أستديو مصر قبل ان تدخل عالم التمثيل .

شاركت كوكا عام 1937،فى بطولة الفيلم البريطاني jericho وقيل فى دعاية الفيلم أنها أميرة أفريقيا.

شكلت كوكا مع الفنان يحيى شاهين دويتو فنى ، حيث قدما معاً ٦ أفلام هى راوية١٩٤٦، سلطانة الصحراء١٩٤٦، ليلى العامرية ١٩٤٨، غرام بثينة١٩٥٣، الفارس الأسود١٩٥٤، سمراء سيناء١٩٥٩.

تزوجت كوكا من المخرج نيازى مصطفى قدمها فى حوالى 16 فيلم من إخراجه ، وقد أقنعت كوكا زوجها المخرج نيازي مصطفى بأن يتزوج من امرأة أخرى بسبب عدم قدرتها على اﻹنجاب، فتزوج من الراقصة نعمت مختار.

لم تستمر كوكا فى الفن بشكل دائم ، حيث عملت فى مجال العقارات بجانب الفن، توفيت عام 1979 في مدينة الإسكندرية إثر إصابتها بمرض خبيث لم يمهلها طويلاً عن عمر يناهز 67 عامًا.