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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاد كوكا.. طلبت من زوجها ان يتزوج عليها وشاركت بفيلم عالمى

كوكا
كوكا

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كوكا ، والتى أشتهرت بتجسيد سيدة الفتاة البدوية فى عدد من الأعمال السينمائية المصرية .

كوكا لم تقدم للسينما المصرية عدد كبير من الأفلام ، حيث قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 28 عملاً فقط . 

ولدت الحقيقى ناجية ابراهيم وهو الاسم الحقيقى للفنانة  كوكا  في مدينة القاهرة في عام 1917 لأب كان ضابطًا من السودان وأم من ريف مصر،  ومن أشهر أعمالها: عنتر بن شداد - الذى قدمت فيه شخصية عبلة - ، عنتر يغزو الصحراء، ظهور الاسلام، وهيبة ملكة الغجر، ليلى العامرية، مغامرات عنتر وعبلة، أنكل زيزو حبيبي.

دخلت كوكا عالم الفن من خلال فيلم وداد ، حيث كامت تعمل كمونتيرة فى أستديو مصر  قبل ان تدخل عالم التمثيل .

شاركت كوكا عام 1937،فى بطولة الفيلم البريطاني jericho وقيل فى دعاية الفيلم أنها أميرة أفريقيا.

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شكلت كوكا مع الفنان يحيى شاهين دويتو فنى ، حيث قدما معاً  ٦ أفلام هى راوية١٩٤٦، سلطانة الصحراء١٩٤٦، ليلى العامرية ١٩٤٨، غرام بثينة١٩٥٣، الفارس الأسود١٩٥٤، سمراء سيناء١٩٥٩.

تزوجت كوكا من المخرج نيازى مصطفى قدمها فى حوالى 16 فيلم من إخراجه ، وقد أقنعت كوكا زوجها المخرج نيازي مصطفى بأن يتزوج من امرأة أخرى بسبب عدم قدرتها على اﻹنجاب، فتزوج من الراقصة نعمت مختار.

لم تستمر كوكا فى الفن بشكل دائم ، حيث عملت فى مجال العقارات بجانب الفن، توفيت عام 1979 في مدينة الإسكندرية إثر إصابتها بمرض خبيث لم يمهلها طويلاً عن عمر يناهز 67 عامًا.

 

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