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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمليات و100 غرزة.. القصة الكاملة لإصابة طالب ابتدائي على يد زميله في الإسكندرية | فيديو

صورة للطالب المصاب
صورة للطالب المصاب

شهدت إحدى المدارس الابتدائية في منطقة طوسون، التابعة لإدارة المنتزة التعليمية، شرقي محافظة الإسكندرية، حادثًا مؤلمًا حيث اعتدى طالب ابتدائي على زميله، مستخدمًا سلاحا أبيض "كتر" وتسبب له في جروح قطعية في أنحاء متفرقه من جسده.

وتلقى قسم ثان المنتزة بلاغًا بإصابة طالب بعد اعتداء زميله عليه.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزة الي المستشفى الذي نُقل إليه الطالب المصاب، وبسؤاله؛ أكد تعدي زميل له بالمدرسة عليه بـ كتر كان بحوزته؛ وذلك عقب دخولهما لأداء امتحان الترم الاول في المدرسة، نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما.

وقال الطالب المصاب، في تصريحات لصدى البلد، إنه فوجئ بزميله يشهر السلاح في وجهه، وتعدى عليه، وأصابه في الرقبة والذقن واليد اليسرى.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

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من جهته، قال والد الطالب المصاب، إنه تلقي اتصالا هاتفيا من أحد المدرسين في المدرسة، يخبر خلاله بإصابة نجله على يده زميله، وتسببت الإصابات القطعية في الرقبة واليد اليسرى والذقن، في إجراء عمليات للطفل، وعمل 100 غرزة خارجية وداخلية.


وأضاف أن ما حدث جريمة يجب أن ينال عليها المتهم عقابا شديدا؛ حتى لا تتكرر مأساة ابني، مضيفًا: كِدت أفقد ابني بعد تعدى زميل له عليه بكل قسوة مستخدما سلاحا أبيض.


وتساءل: كيف يمكن لطالب ابتدائي دخول مدرسة وبحوزته سلاح، أبيض مطالبا بإجراء رادع من التربية والتعليم بالإسكندرية، وإعادة حق ابنه مما حدث له.


وقال الدكتور محمد سعد، مديرية التربية والتعليم، في الإسكندرية، ووكيل الوزارة، في تصريحات لصدى البلد، إن المديرية فتحت تحقيقا موسعا في الواقعة، انتظارًا لنتيجة التحقيقات المعنية لاتخاذ القرار المناسب في الواقعة.


وأشار سعد إلى أن المديرية لم تترك الطفل وحولته إلى مستشفى الطلبة لاسعافه واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة لحالته، وفي انتظار نتيجة التحقيق، حيث سيكون الجزاء رادعًا.
 

الاسكندرية مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية مستشفى الطلبة مشادة كلامية التربية والتعليم

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