خائن آن فرانك اليهودية.. دار نشر هولندية تعتذر عن تقديم سيرته

اعتذرت دار نشر هولندية عن طباعة كتاب يحدد هوية شخص ربما يكون قد خان آن فرانك وعائلتها للنازيين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اقترح فريق التحقيق في الكتاب أن رجلاً يهوديًا يُدعى أرنولد فان دن بيرغ كان مسؤولاً عن اعتقالها هي وعائلتها خلال الحرب العالمية الثانية .

انتقد كثير من الناس الكتاب منذ نشره، كانت آن فرانك فتاة يهودية ماتت في معسكر اعتقال نازي عام 1945 بعد أن أمضت عامين في الاختباء.

ويومياتها ، التي نُشرت بعد وفاتها ، هي أشهر رواية مباشرة عن الحياة اليهودية خلال الحرب، وضمن محاولة للتوصل مع لناشر الهولندي أمبو أنثوس للتعليق ، بالإضافة إلى مؤلف الكتاب وناشره الناطق باللغة الإنجليزية.

رد في المنشور الأخير حول من خان آن وعائلتها أن كاتب العدل اليهودي فان دن بيرغ قد تخلى على الأرجح عن مكان اختباء فرانكس لإنقاذ عائلته.

أمضى فريق التحقيق ، المكون من مؤرخين وخبراء آخرين بما في ذلك عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ست سنوات في استخدام تقنيات التحقيق الحديثة بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي لمحاولة حل القضية.

لكن الكتاب تلقى انتقادات من الكثيرين منذ نشره. على سبيل المثال ، قالت مؤسسة آن فرانك ومقرها سويسرا ، في حديثها للصحافة السويسرية ، إن التحقيق كان مليئا بالأخطاء.

بعد الانتقادات ، كتب الناشر الهولندي في رسالة بريد إلكتروني داخلية إلى الكاتبة الكندية للكتاب ، روزماري سوليفان ، أنه كان ينبغي أن يتخذ موقفًا أكثر انتقادًا تجاه الكتاب.

وقالت "ننتظر إجابات الباحثين على الأسئلة التي ظهرت ونؤخر قرار طباعة جولة أخرى.. ونقدم اعتذارنا الخالص لأي شخص قد يشعر بالإهانة من الكتاب".

نقلت الإذاعة العامة الهولندية NOS ، أحد المحققين الذين تمت الاستعانة بهم في الكتاب ، بيتر فان تويسك ، قال إنه شعر بالحيرة ولم يكن على دراية بما شعر به أمبو أنثوس حيال استقبال الكتاب.

وأضاف أن فريق التحقيق لم يزعم أنه كشف الحقيقة كاملة. وقدر أن نظريتهم لديها نسبة احتمالية لا تقل عن 85٪" وأعربوا عن أملهم في أن تساعد أبحاثهم في سد الثغرات في البحث الحالي.

كانت آن وسبعة يهود آخرين قد اختبأوا في مستودع سري فوق مستودع في أمستردام قبل أن يكتشفهم النازيون، وتم ترحيلهم جميعًا وتوفيت آن أثناء اعتقال بيرغن بيلسن في ألمانيا، ونُشرت مذكراتها لأول مرة عام 1947 ، وتُرجمت إلى 70 لغة.