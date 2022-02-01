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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1 فبراير

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.


أسعار الحديد  اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022:
سعر طن حديد عز 15150 - تسليم أرض المصنع بعد 15600 الأسبوع قبل  الماضي.

سعر طن حديد بشاى 15050 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15400 في بداية يناير.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15300  في بداية يناير.

سعر طن حديد العشري 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.

سعر طن حديد المراكبي 14300  جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 1100 جنيه للطن

أسمنت النصر 1070 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1040 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 960 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1080 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 990 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1040 جنيه للطن

أسمنت السويس 1080 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1090 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1110 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1030 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1 فبراير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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