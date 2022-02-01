أسامة خليل: الجيل الحالي للمنتخب الوطني هو الأفضل عبر التاريخ

كشف أسامة خليل نجم الكرة المصرية والإسماعيلي السابق، أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني له دور كبير في تطور أداء الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا، موضحا أن شخصية صلاح فرضت نفسها في البطولة؛ وهو ما يظهر خلال توجيه لاعب ليفربول لزملائه بتعليمات من كيروش.

وتابع خليل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "أنا سعيد بفلسفة كيروش بالاعتماد على اللعب المحترف، لأنه يحقق الاستفادة القصوى من قدرات اللاعبين وخبراتهم بعد الاحتكاك بمدارس أوروبية كبيرة".

وشدد خليل على أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني حاليا، هو أفضل الأجيال في تاريخ الكرة المصرية، هناك أجيال كبيرة لعبت للمنتخب منهم الجيل الذهبي الذي حصد الثلاثية التاريخية، لكن قدرات الجيل مختلفة.

وواصل نجم الإسماعيلي السابق: "كل لاعبي المنتخب يقدمون أفضل أداء لأن القائد خارج الملعب هو مدرب بحجم كيروش، والقائد داخل الملعب هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم".