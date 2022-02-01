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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

عجوز
عجوز

وثق مقطع فيديو صادم لحظة اعتداء ممرضة بريطانية في دار رعاية بوحشية على امرأة مسنة، حيث قامت بسحب العجوز المصابة بالخرف من المرحاض إلى سريرها ملطخة بالبول والبراز لمعاقبتها.

 

ألقت الشرطة البريطانية القبض على الممرضة عديمة الرحمة «ماميلو هيرينج» بعدما وثقت فعلتها كاميرا خفية قامت عائلة الضحية بتركيبها بعد أن اشتبهت في سوء معاملة والدتهم داخل دار رعاية كليرمونت هاوس في هاليفاكس، غرب يوركشاير.

 

في المقطع المؤلم زهرت الممرضة «هيرينج» وزميلتها «ماريا جاكسون» وهما يسحبان العجوز «أنجلينا لانيرا»، التي تبلغ من العمر 85 عامًا، من المرحاض إلى سريرها والبول والبراز يغطيها.

 

يمكن سماع العجوز لانيرا وهي تصرخ وتبكي في مشهد يفطر القلب، وهم يسحبونها حتى تركوها على سرير ملطخ بالبول، حيث وجدها ابنها مايكل في اليوم التالي.

 

إلى جانب إصابتها بالخرف، عانت العجوز من الذهان وكانت عمياء جزئيًا، استخدمت أيضًا عجلة للمشي وتحتاج إلى مساعدة اثنين من الممرضات لاستخدام المرحاض.

 

أقرت الممرضة سابقًا بأنها مذنب لسوء معاملة المسنين وتم الحُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا و250 ساعة من الأعمال الشاقة بدون مرتب، لكنها تمادت في أفعالها الشنيعة.

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