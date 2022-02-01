اليوم طرح أولى أغاني ألبوم رابح صقر الجديد

ينتظر الفنان رابح صقر ، طرح أولى أغاني ألبومه والتي تحمل اسم واجد، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام- عن طرح أولى أغاني ألبومه اليوم الثلاثاء 1 فبراير.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات إعلان تشويقي لأغنية واجد لـ رابح صقر ، معلنة عن طرحها اليوم لتكون باكورة ألبومه الجديد.

أحدث ألبومات رابح صقر

طرح الفنان رابح صقر، ألبوم «مرحبا» في بداية العام الماضي 2021، وضم الألبوم 24 أغنية، والأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

وتعاون رابح صقر، في الألبوم مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني، ومجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا.

كما تعاون رابح في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني مميزة ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيرًا أنه كان قد كشف مؤخرًا عن أغنية جديدة من الألبوم حملت إسم "لبيه والله يا الرياض" التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.

أيضا تعاون رابح في جديدة مع مجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس ، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء ، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الإسم ، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديد ومميّز.



رابح صقر يعلن خضوعه لعملية جراحية

في شهر ديسمبر الماضي، أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب، طالبا من جمهوره الدعاء له منذ أيام.

وأوضح الفنان السعودي، عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”يخضع في هذه الفترة لفحوصات استعدادا لعملية قسطرة ثانية في القلب“.

وكتب في التغريدة: ”أسعد الله صباحكم بكل خير، أولا.. أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحدا واحدا والله يديم عليكم الصحة أحتاج إلى دعواتكم الله لا يحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانية الله لا يريكم أي مكروه“.

القسطرة الأولى

ويأتي إعلان رابح صقر عن إجرائه قسطرة في القلب بعد إجرائه العملية ذاتها قبل أيام فقط، وتحديدا في الثاني من ديسمبر الجاري، إذ أكد حينذاك عبر ”تغريدة“ نشرها، أن ”العملية تكللت بالنجاح“، مقدما اعتذاره عن تقديم أي حفلات فنية في الفترة المقبلة وكتب في التغريدة ”جمهوري الحبيب…أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لا يوريكم أي مكروه في من تحبون، أحبكم ومشتاق لكم“.