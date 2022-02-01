بايدن عن لقائه أمير قطر في البيت الأبيض: حليف رئيسي من خارج الناتو

علق الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في البيت الأبيض.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "التقيت اليوم بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لقد صنفت قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو تقديراً لشراكتنا القوية على مدى 50 عاماً".

وأضاف: "وجددنا التأكيد على اهتمامنا الراسخ بتعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمير تميم بن حمد، أمير قطر بأنه "صديق طيب"، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض.

وقال بايدن إن "الشيخ تميم هو صديقي الطيب، وقطر صديق طيب يمكن الاعتماد عليه".

كما وجه بايدن الشكر إلى الأمير تميم بن حمد على مساهمات قطر وإجلائها آلاف من الأفغان.

وأضح: "نتمتع بعلاقات قوية مع قطر وعلاقاتنا كانت أساسية لكثير من القضايا إذ ساعدتمونا في إجلاء الآلاف من أفغانستان وكثير من الملفات الحيوية ولدينا الكثير لنناقشه".