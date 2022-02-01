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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي وأمير قطر بالبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي وأمير
الرئيس الأمريكي وأمير قطر

نشر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: "التقى الرئيس جو بايدن الابن اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف البيان: "وأكدا معًا اهتمامهما المشترك بتعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم الشعب الأفغاني، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري".

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الغاز وحرب روسيا..لماذا زار أمير قطر البيت الأبيض؟

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أول زعيم خليجي يزور واشنطن بعهد بايدن.. أمير قطر يلتقي الرئيس الأمريكي

وتابع: "رحب الرئيس والأمير بتوقيع صفقة بقيمة 20 مليار دولار بين بوينج ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، والتي ستدعم عشرات الآلاف من وظائف التصنيع في الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أنه: "تقديراً للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر، والتي تعمقت على مدى السنوات الخمسين الماضية، أبلغ الرئيس الأمير عن نيته تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو".

 

 

 

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