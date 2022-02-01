تسريب من غرفة المكياج.. إليسا وأصالة: مني زكى أكلت الجو فى "أصحاب ولا أعز" وإياد نصار أقلهم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مسربا لكل من الفنانة إليسا وأصالة أثناء تواجدهم بغرفة المكياج ، يتحدثان فيه عن فيلم أصحاب ولا أعز .

وجاء التسريب الذى تم تسجيله دون علمهن بشكل واضح لتظهر فيه أصالة ، بينما تظهر إليسا من خلال صوتها فقط داخل غرفة المكياج أثناء تواجدهما فى غرفة المكياج للاستعداد لحضور حفل JOY AWARDSبالسعوية ، وهن يتحدثان عن فيلم أصحاب ولا أعز .

وخلال الفيديو ظهر صوت فى الخلفية لسيدة تقول : بس مين أكلت الجو ، لترد اليسا قائلة : منى مش معقول شو شطورة، بس إياد أقل منها، حتى عادل كرم شطور"، لتعلق أصالة وهي تضع اللمسات الأخيرة من أحمر الشفاه قائلة "أقل منها"، في إشارة لإياد نصار.

ويعد فيلم "أصحاب ولا أعز" أول إنتاج سينمائي عربي لنتفليكس، وشارك فيه عدد من المنتجين من بينهم شركة فيلم كلينيك المالكة للمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شارك في بطولة أصحاب ولا أعز عدد كبير من الفنانين من بينهم منى زكي وإياد نصار، وعادل كرم، وديامان عبود، جورج خباز، نادين لبكي، وأخرجه وسام سميرة.

تدور أحداث أصحاب ولا أعز حول اجتماع سبعة أصدقاء على طاولة العشاء، ويقررون جميعا ترك هواتفهم أمامهم والرد على جميع الرسائل والمكالمات على الملأ ما يكشف الكثير عن حياتهم الخاصة والخيانات الزوجية والأزمات التي يلاقيها الجميع في علاقاتهم الاجتماعية.