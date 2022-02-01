الأهلي يستعرض تاريخه بكأس العالم للأندية قبل أيام من المشاركة في المونديال

حرص النادي الأهلي على استعراض تاريخ مونديال الأندية ومشاركته التاريخية فيه باعتباره النادي الوحيد الذى مثل مصر في هذه البطولة العالمية والتي يستعد للمشاركة فيها من جديد مطلع الأسبوع المقبل.



وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي خلال استعراضه لأرقام وتواريخ واحصائيات البطولة :يشارك «نادي القرن» في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني علي التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.



ويخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة، يوم السبت المقبل 5 فبراير أمام فريق مونتيري المكسيكي بطل «الكونكاف».



ويعد الأهلي نادي القرن في إفريقيا هو الممثل الأوحد لمصر في مونديال الأندية، إذ لم يسبق لأي فريق مصري آخر المشاركة في هذا الحدث العالمي من قبل.



وفيما يلي نستعرض أبرز أرقام وإحصائيات المونديال وأهم الأندية التي شاركت فيه:



-أقيمت البطولة منذ بدايتها عام 2000 وحتى الآن 17 مرة، منها ثماني مرات باليابان، وأربع مرات في دولة الإمارات، ومرتان في كل من المغرب وقطر ومرة واحدة في البرازيل، ونسخة 2022ستكون المرة الخامسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



- شارك في البطولة منذ بدايتها عام 2000 وحتى البطولة السابعة عشرة المقامة العام الماضي سبعون ناديا، تمثل ثماني وعشرين دولة من قارات العالم الستة، وكانت أكثر الدول تمثيلاً للاتحادات القارية المكسيك حيث مثلت أنديتها اتحاد الكونكاكاف ستة عشرة مرة، تليها نيوزيلندا ومثلت أنديتها اتحاد الأوقيانوس اثنتي عشرة مرة، والبرازيل ومثلت أنديتها اتحاد أمريكا الجنوبية إحدى عشرة مرة، وإسبانيا ومثلت أنديتها الاتحاد الأوروبي تسع مرات، واليابان ومثلت أنديتها الاتحاد الآسيوي ثماني مرات، ومصر ومثلت أنديتها الاتحاد الإفريقي ست مرات، وكل مشاركات مصر كانت من نصيب النادي الأهلي.



- شاركت أندية أستراليا مرتين ممثلة لاتحاد الأوقيانوس ومرتين ممثلة للاتحاد الآسيوي.



- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي هو الأكثر مشاركة في البطولة، شارك تسع مرات، يليه النادي الأهلي شارك ست مرات، يليه ريال مدريد خمس مرات، ثم باتشوكا ومونتيري من المكسيك وبرشلونة الإسباني أربع مرات لكل منهم، ثم الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وكلوب أمريكا المكسيكي ثلاث مرات لكل منهم.



- البطولة المقبلة في فبراير الجاري ستشهد المشاركة السابعة للأهلي المصري والخامسة لمونتيري المكسيكي والثانية لكل من الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي، والطريف أن الجزيرة الإماراتي يشارك للمرة الثانية كممثل للدولة المضيفة للبطولة، كما تشهد البطولة المشاركة الأولى لنادي إي إس بيري من تاهيتي وهو الفريق رقم 71 في تاريخ مشاركات الأندية بالبطولة.



- نادي أوكلاند سيتي أكثر الأندية لعباً في البطولة حيث لعب ست عشرة مباراة، يليه الأهلي المصري برصيد خمس عشرة مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني اثنتي عشرة مباراة، مونتيري المكسيكي عشر مباريات، باتشوكا المكسيكي تسع مباريات، برشلونة الإسباني وكلوب أميريكا المكسيكي ثماني مباريات لكل منهما، الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي وسانفريس هيروشيما وكاشيما انتلرز اليابانيان سبع مشاركات لكل منهم.



- أقيمت في البطولة 139 مباراة منها مباراة فاز فيها فريق بدون لعب في نسخة 2021 لانسحاب فريق قبل بدايتها مباشرة وكان الفوز من نصيب الدحيل القطري على أوكلاند سيتي النيوزيلندي واحتسبت النتيجة 3- صفر لصالح الفريق القطري.



- انتهت 121 مباراة بالفوز منها فوز اعتباري، و18 مباراة انتهت بالتعادل منها أربعة انتهت بالتعادل السلبي.