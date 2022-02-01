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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزلها في سوهاج

أرشيفية
أرشيفية

لقيت طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها بالطابق الثاني، بناحية مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، أثناء لهوها أعلى السلم؛ ما أصابها بنزيف داخلي بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفلة بسملة أحمد، 5 سنوات، وتقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

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بالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو “أحمد. ا”، 50 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو طفلته المذكورة أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني، اختل توازنها وسقطت أرضًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبالكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سقوط مصرع طفلة سلم

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