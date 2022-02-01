الري: التغيرات المناخية تؤثر على أماكن سقوط الأمطار

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن جهات الدولة تسعى لتنظيم المؤتمر ووضع قضايا المياه على رأس أجندة المؤتمر الهام، منوهًا إلى أن المياه من أهم العناصر المتأثرة بالتغيرات المناخية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" استضافة شرم الشيخ لقمة المناخ COP 27 فرصة شديدة الأهمية لمصر، لافتا إلى انعقاد المؤتمر الدولي الهام شهر نوفمبر المقبل من خلال التنسيق الكبير بين كل الجهات المعنية بالدولة.

وأشار إلي أن التغيرات المناخية تؤثر على أماكن سقوط الأمطار، وتؤدي إلى تحول كبير في أماكن تساقط السيول، قائلًا إن «كميات وأماكن نزول السيول أصبحت أكثر تطرفًا في مصر مقارنة بالسنوات الماضية».

