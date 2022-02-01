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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق مهرجان "الإمارات تبتكر 2022" للاحتفاء بمبدعي المستقبل

صدى البلد

تشهد الإمارات، اليوم، انطلاق فعاليات ‏‏"الإمارات تبتكر 2022"، الحدث الوطني الأكبر الذي يحتفي بالابتكار على مستوى إمارات الدولة.

كما تهدف "الإمارات تبتكر 2022" إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات خلال الـ50 عاما المقبلة.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" التي تقام طوال شهر فبراير في جميع أنحاء دولة الإمارات، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وأفراد المجتمع، وتركز على تحسين مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية وإحداث حراك مجتمعي شامل يتبنى ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل وترسيخه ممارسة مجتمعية يومية، وتحفيز أصحاب العقول والإبداعات والأفكار، لإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في تحسين حياة المجتمع.

من جانبها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعميم وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار الحكومي في القطاعات الحيوية، ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز الاستفادة من الحلول والأفكار الإبداعية لابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية تسهم في مواصلة عمليات التطوير المستمرة في مختلف مجالات العمل لتحسين حياة الناس.

وأشارت هدى الهاشمي إلى أن "الإمارات تبتكر 2022"، يحتضن الأفكار الإبداعية والابتكارات الخلاقة ويعزز مشاركة مجتمع دولة الإمارات في دعم توجهات الدولة المستقبلية، من خلال المشاريع والمبادرات والحلول المبتكرة التي يتم استعراضها ضمن فعاليات هذا الحدث الوطني، لافتة إلى أن جدول فعاليات هذا الشهر التي تنظم في كافة إمارات الدولة بما فيها "إكسبو 2020 دبي"، الذي يحتفي بالابتكار والمبتكرين ويركز على تواصل العقول وصنع المستقبل، يعكس مدى الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في تطوير نمط تفكير جديد يتبنى الابتكار في مختلف المجالات لتكون الإمارات من أكثر دول العالم ابتكارًا.

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