عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

18 أداة مهمة لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات

صورة أرشفية
صورة أرشفية

الغش في الامتحانات ظاهرة تعاني منها العملية التعليمية في مصر، فعلى الرغم من تشديد العقوبات وإصدار القرارات الوزارية والتنبيهات المشددة والتحذيرات الرسمية التي تؤكد عدم التهاون مع الغشاشين، لكن مشاهد الغش تتكرر باختلاف الوسائل والطرق في تحدٍ واضح لجميع المسئولين.

 

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق ان هناك وسائل متعددة لابد من  تطبيقها لمكافحة الغش في الامتحانات من أهمها:

- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.
- تطبيق لوائح وقوانين تنظم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.
- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.
- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الأولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.
- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على منع الغش في الأعمال الامتحانية.
- تشكيل لجنة عليا للإشراف على الامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.
- تعميم النشرات والاعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث .. وغيرها.

وشدد عميد تربية خلال تصريحاته لصدي البلد على تعظيم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي بتجريم وتحريم الغش وضرره على الإنسان والمجتمع على أن يتم ذلك بدون توجيه مباشر قدر الإمكان حتى لا يفقد الهدف منه.

txt

آداب عين شمس تواصل امتحانات التيرم الأول لطلاب الدراسات العليا بإجراءات احترازية

txt

فتح التقديم لبرنامج المراسم وقواعد البروتوكول لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس

txt

لمواجهة كورونا.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس

 

وكشف عميد كلية تربية السابق أن  الغش لن يفيد الطالب ولا يفيد الأسرة، بل هي وسيلة للتزييف، والخاسر الأول هو الطالب الذي يحاول تبني هذا السلوك السيئ، وبالتالي سيعاني من سلوكيات خاطئة ، مع أهمية دور الأسرة في تعزيز ثقافة الشفافية لدى الأبناء.

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جواو كانسيلو حتى 2027

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية ورياح مثيرة للرمال اعتبارا من الخميس

هل يجوز قضاء صوم رمضان في رجب بـ نيتين؟.. الإفتاء تجيب

حمو بيكا: أفلام محمد رمضان سبب الأغاني الخارجة

أمريكا تجلي صحفييها من أوكرانيا.. وروسيا تكشف السبب

جنرال موتورز: سنتفوق على تسلا في السيارات الكهربائية بحلول 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

عودة عدم الاستقرار.. الأرصاد: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

خليكم في حالكم| فنانات خلعن الحجاب بعد فترة من ارتدائه.. بماذا بررن موقفهن؟

شاهد.. تجمد المياه في البراميل والشلالات بسانت كاترين

فيديو

بعد إنجاب 4 سنتزوج قريبا.. كريستيانو يحدد موعد زفافه على جورجينا |فيديوجراف

صقيع وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

أصدقاء مي حريري يحتفلون بعيد ميلادها وتحضر لأغنية جديدة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ