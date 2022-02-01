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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وحشتوني.. عبير صبري تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

صدى البلد

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بأحدث إطلالاتها،ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت صبري بإطلالة جذابة،وكتبت من خلال صورتها لمتابعينها معلقة:وحشتوني.

وكانت قد ذكرت الفنانة عبير صبري، إن فيلم أصحاب ولا أعز، آثار جدلاً كبيراً على نطاق واسع.

وأضافت صبري  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الاثنين، أن الفن لايخترع  خطايا أوعيوب أوسلبيات، لكن الجمهور يصيغها وينقلها لبعضه"

وأوضحت عبير صبري"أن المجتمع يكره الفن، بسبب كم الشائعات التى يتم ترويجها على السوشيال ميديا، مضيفة أن فيلم أصحاب ولا أعز لايوجد به أي مشهد خادش للحياء، مؤكدة أنه في حال عرض عليها دور منى زكي كانت ستقوم بتجسيده، لأنه يناقش فكرة عامة ".


وأبدت عبير صبري غضبها الشديد من الهجوم التى تعرضت له الفنانة منى زكى من رواد التواصل الاجتماعي".


فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار ضجة كبيرة بعد عرضه منذ أيام على منصة نتفليكس، بسبب ما وصفه بعض رواد السوشيال ميديا بالمحتوى الصادم، كما طالب البعض باتخاذ إجراء تجاه الفنانة منى زكي بطلة العمل."أصحاب ولا أعز" بطولة: منى زكي، نادين لبكي، إياد نصار، جورج خباز، عادل كرم.

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