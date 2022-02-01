الدنمارك تحاول العودة إلى حياة ما قبل الوباء وتلغي معظم قيود كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات يظهر من خلالها، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تلغي معظم القيود الصحية المرتبطة بتفشي كورونا، مستندة في قرارها إلى النسبة العالية لتلقيح سكانها وإلى أن المتحورة اوميكرون أقل خطورة.

فبعد محاولة أولى لمدة شهرين، سيصبح وضع الكمامات واستخدام الشهادة الصحية وتخفيف ساعات عمل الحانات والمطاعم من الماضي.

ستعيد الملاهي الليلية فتح أبوابها الثلاثاء وسيتوقف العمل بالأعداد المحددة للدخول. تبقى قيود قليلة جدا سارية عند دخول البلاد للمسافرين غير الملقحين الوافدين من خارج فضاء شنغن.

يأتي هذا التخفيف شبه الكامل للقيود فيما لا تزال الإصابات الجديدة في الدنمارك تقارب يوميا 40 ألفا إلى 50 ألفا، أي رقم قياسي جديد بمعدّل حوالى 1% من أصل عدد السكان البالغ 5,8 مليون نسمة.

وتلقى أكثر من 60% من الدنماركيين جرعة معززة من اللقاح مقابل أقل من 45% في بقية أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع الإصابات الجديدة بكوفيد، تقدر السلطات الصحية أن 80% من السكان محميون من الأعراض الخطيرة للمرض.