الفراعنة يتفوقون.. القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والكاميرون قبل مواجهة الخميس

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الفراعنة لتخطي عقبة الكاميرون في ظل سعيهم للحصول على اللقب القاري الثامن، لكن مهمتهم لن تكون سهلة إذ يصطدمون بأصحاب الأرض والجمهور.

ونستعرض تباعًا القيم التسويقية الخاصة بمنتخبي مصر والكاميرون قبل الموقعة المنتظرة.

منتخب مصر

قيمته التسويقية بحسب موقع Transfer Market تُقدر بـ 161.25 مليون يورو.

أغلى لاعب قيمة تسويقية في المنتخب هو محمد صلاح جناح نادي ليفربول بقيمة تسويقية تُقدر بـ 100 مليون يورو.

أقل اللاعبين قيمة تسويقية في المنتخب هو مروان داوود الظهير الأيسر لفريق إنبي بقيمة تسويقية تُقدر بـ 250 ألف يورو.

أكثر 5 لاعبين قيمة تسويقية هم:

1- محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي): 100 مليون يورو

2- محمود حسن تريزيجيه ( أستون فيلا الإنجليزي): 10 ملايين يورو

3- محمد النني ( ارسنال الإنجليزي): 9 ملايين يورو

4- مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي): 5.5 مليون يورو

5- عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني): 4.5 مليون يورو

منتخب الكاميرون

قيمته التسويقية بحسب موقع Transfer Market تُقدر بـ 139 مليون يورو

أغلى لاعب قيمة تسويقية في المنتخب هو أندريه زامبو أنجوسيا متوسط ميدان فريق نابولي الإيطالي بقيمة تسويقية تُقدر بـ 30 مليون يورو

أقل اللاعبين قيمة تسويقية في المنتخب هو جان إيفالا حارس مرمى أكوا يونايتد النيجيري بقيمة تسويقية تُقدر بـ 150 ألف يورو

أكثر 5 لاعبين قيمة تسويقية هم:

زامبو أنجوسيا ( نابولي الإيطالي): 30 مليون يورو

أندريه أونانا ( أياكس الهولندي): 15 مليون يورو

كارل توكو إكامبي ( ليون الفرنسي): 15 مليون يورو

فيسنت أبو بكر ( النصر السعودي): 9 مليون يورو

إجناتيوس جانجو ( لينس الفرنسي): 7 مليون يورو؟