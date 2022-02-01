عمر السعيد يتعرض للإصابة مع الزمالك أمام طلائع الجيش

تعرض عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بكدمة في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في كأس الرابطة.



وفضل الجهاز الطبي خروج اللاعب وعدم استكمال اللقاء، على أن يتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة بسبب إصابته في الرأس.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الانتهاء من لقاء طلائع الجيش في كأس الرابطة.



ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري ولمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكان الزمالك خسر اليوم أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.