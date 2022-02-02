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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على مدار 3 أيام

افتتاح المؤتمر الدولي العاشر للجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية.. غدًا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية مؤتمرها العاشر يوم الخميس الموافق ٣ من شهر فبراير الجارى ٢٠٢٢،  وعلي مدار ثلاثة أيام ( ٣-٥ فبراير)  بأحد فنادق القاهرة الكبرى .

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحه والسكان ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور رفيق الحلبى أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر والدكتور شريف مراد أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس، وسكرتير الجمعية ومقرر عام المؤتمر والدكتور ايمن راشد أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم و بمشاركة لفيف من مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات المسالك البولية ونخبة من الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

يناقش المؤتمر أحدث الوسائل العلمية فى تشخيص وعلاج مختلف أمراض جراحة المسالك البولية والتناسلية.

أبحاث المسالك البولية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس

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