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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

سمير صبري: اشتريت ملابس التوت والنبوت من الوكالة وفضلت عدم غسلها.. صور

الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الفنان الكبير سمير صبري، في لقاء مفتوح على هامش فعاليات الدورة الحالية، وتحدث صبري عن كواليس مشاركته في فيلم "التوت والنبوت"
وقال سمير صبري: "مخرج فيلم التوت والنبوت ما كنش عايزني في الفيلم خالص لأن شكلي چان وكيوت، وكان دوري معروض على فنان آخر ورفض لاختلافه مع المنتج جرجس فوزي على الأجر، وفي يوم قابلت المنتج فحكى لي الموقف وعلى الدور، فقولت له يا ريت أعمل الدور ده".

 

 


وتابع: "تحدث المنتج جرجس فوزي مع المخرج وقال له سمير صبري هيعمل الدور، وفوجئ برفض المخرج فرد جرجس هو ممثل شاطر وعمل فيلم السلخانة، وماحدش كان يتوقعه هو اللي هيعمل الدور"، واستكمل: "أصريت على شراء ملابس شخصيتي بالفيلم لأني ظهرت بدور العربجي، واشتريت ملابسي من الوكالة واخترت أسوأ وأبلى الملابس ولم أغسلها مطلقًا"، مضيفا: "علشان لما ألبسها أحس بالشخصية أكتر وتتملكني".

 

كما تحدث سمير صبري عن الإعلام، قائلا: " إن جميع النجوم العربي كانوا يتمنوا أن يظهروا في التلفزيون المصري، ودون مقابل مادي، مستنكرًا ما يحدث الفترة الحالية في الوسط الاعلامي".
وتابع الفنان سمير صبري، أن الاسلوب والطريقة التي يدير بيها معظم مقدمي برامج التوك شو، وتعاملهم مع الضيف بطريقة عكس ما تعلمه كل مذعين جيله، مشير أن بعض النجوم يتم تعنفهم واهانتهم اثناء البرنامج.

 


وأعرب الفنان سمير صبري، عن سعادته البالغه لا جراءه حوارا مع البابا شنودة، لافتًا إلى أنه أول مذيع في الوطن العربي  استطاع أن يسجل معه ثلاث لقاءات متتالين، مشيرا إلى ان البابا شنودة هو صاحب جمله "مصر ليس وطن نعيش فيه ولكن وطن يعيش فينا".

القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الفنان الكبير سمير صبري فيلم التوت والنبوت حوارا مع البابا شنودة

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