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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هشام نزيه يفوز بجائزة خاصة عن موسيقى موكب المومياوات الملكية

صدى البلد

عن موسيقى وألحان احتفالية موكب المومياوات الملكية، نال الموسيقار المصري هشام نزيه جائزة خاصة ضمن جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة، والتي يقدمها الناقد الموسيقي جونثان بروكستون. 

وفي سرده لحيثييات منح الجائزة لنزيه وصف موسيقى وألحان هشام نزيه في الاحتفال قائلاً "الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في الحفل الموسيقي كان تأليف الاوركسترا الذي قام به نزيه، والذي كان هائلاً ومليئاً بالموضوعات والدراما، والقوة والفخامة الأوركسترالية".

ومن بين الفائزين بجوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة (2021)؛ جيمس نيوتن هوارد الذي فاز بجائزة أفضل مؤلف موسيقي بالعام، عن موسيقى فيلمي Jungle Cruise وRaya and the Last Dragon، كما فاز ماوريسيو مالينيني بجائزة أفضل تأليف موسيقي عن الفيلم الاستعراضي Coppelia الذي عُرض خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائية.

كان نزيه قد نال تكريماً من مهرجان الموسيقى العربية في افتتاح دورته الثلاثين في نوفمبر 2021، تقديراً لمسيرته الموسيقية عبر أكثر من 20 سنة، بحضور ضيفة شرف المهرجان وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم. كما استضافه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة لمحاورة المؤلف الموسيقي الهندي أيه آر رحمان في ندوة ضمن أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما.

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هشام نزيه ألف الموسيقى الدرامية لأكثر من 40 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، وتعاون مع أهم المخرجين بصناعة السينما المصرية، ونال هشام جوائز عن موسيقى معظم أعماله، تُوجت بـجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018 تقديراً لتميز مسيرته، ليصبح أول موسيقي ينال هذه الجائزة.

تجربة هشام نزيه الأولى في تأليف الموسيقى الدرامية كانت بفيلم هيستريا (1998) الذي كان العمل الأول لمعظم طاقمه الفني، أما انطلاقة هشام فكانت من خلال فيلم السلم والثعبان (2001) للمخرج طارق العريان. نجاح موسيقى الفيلم دفع لإصدارها في ألبوم مستقل باستخدام تكوينات من موسيقى الفيلم، وهو واحد من ألبومات معدودة للموسيقى الدرامية يصدر تجارياً بالعالم العربي. وبنفس العام تعاون في فيلم الساحر مع المخرج رضوان الكاشف، ثم سهر الليالي (2003)، وبالعام التالي عاد للتعاون مع طارق العريان في فيلم الأكشن تيتو، ثم في أسوار القمر (2015) وسلسلة ولاد رزق (2015 و2019).

تميز هشام نزيه باستخدام موسيقى من مرجعيات متنوعة ثقافياً، مثل موسيقى فيلمي الكنز (2017 و2019) لـشريف عرفة، وإبراهيم الأبيض (2009) والأصليين (2017) للمخرج مروان حامد الذي حقق معه نجاحاً في سلسلة الفيل الأزرق (2014-2019)، وقد كانت من أكثر الأفلام المصرية كثافة في استخدام الموسيقى، وسجلت الموسيقى بها نجاحاً مستقلاً لدى الجمهور. أحدث أفلامه هو العارف الذي يتصدر إيرادات السينما المصرية محلياً وعربياً في 2021.

وفي الدراما التلفزيونية قدم موسيقى مسلسلات شربات لوز (2012)، السبع وصايا (2014) والعهد: الكلام المباح (2015) للمخرج خالد مرعي، وأفراح القبة (2016)  لـمحمد ياسين. وفي بداية 2020، خاض هشام نزيه أولى تجاربه بعمل يُعرض عبر المنصات من خلال مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، وهو أول مسلسل مصري من أعمال منصة شاهد الأصلية.

مهرجان القاهرة السينمائي محمد صلاح وزيرة الثقافة موكب المومياوات الملكية المومياوات الملكية موكب المومياوات السينمائي الدولي

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