90 مليون حالة لـ أوميكرون منذ اكتشافه.. الفيروس مازال خطيرًا وباقيًا والتحذيرات تتزايد

تشهد مصر، حاليا ارتفاعا تدريجيا في أعداد إصابات فيروس كورونا "كوفيد – 19"، بالتزامن مع انتشار سلالة أوميكرون الجديدة، في بداية عام 2022، بجانب تأكيدات دخول البلاد إلى الموجة الخامسة من جائحة كورونا.

ولا يزال فيروس كورونا يشكل تهديدا كبيرا على حياة سكان العالم، فبالرغم من وجود اللقاحات المضادة للفيروس وانتشارها في كل دول العالم، إلا أن التحذيرات من منظمة الصحة العالمية ما زالت قائمة بشأن خطورة الفيروس وسرعة انتشاره وشدة أعراضه.

وبالرغم من انتشار الفيروس وظهور اللقاحات المضادة له، إلا أن العالم ينتظر اليوم الذي يعلن فيه رسميا القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي والانتهاء من هذا الكابوس الذي يعيشه العالم منذ عامين.

مازال الفيروس باقيًا

ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا، مع تطور الوباء وظهور العديد من المتحورات له.

وأضافت المنظمة، أن الأحد الماضي صادف مرور عامين على إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة وهو أعلى مستوى للقلق بموجب القانون الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك أقل من 100 حالة ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات خارج الصين، وبعد ذلك بعامين، تم تسجيل أكثر من 370 مليون إصابة، وأكثر من 5.6 مليون حالة وفاة بالعالم، لافتة إلى أن هذه الأرقام أقل من الواقع.

حالات أوميكرون في العالم

ولفتت إلى أنه منذ الإعلان عن ظهور متحور أوميكرون، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 90 مليون حالة إصابة أي أكثر مما تم تسجيله في عام 2020 بأكمله، مضيفة أن هناك زيادة مقلقة في الوفيات بمعظم مناطق العالم.

وأوضحت أن المزيد من انتقال العدوى يعني المزيد من الوفيات، لافتا إلى أن المنظمة لا تدعو أي دولة للعودة إلى الإغلاق، لكنها تحث الدول على حماية شعوبها باستخدام بكل الطرق الممكنة، وليس اللقاحات وحدها.

الفيروس مازال خطيراً

وأكدت الصحة العالمية أن الفيروس مازال خطيراً، وسيستمر في التحور والتطور، وأشارت إلى أن المنظمة تتعقب حاليًا أربع سلالات فرعية لـ متحور أوميكرون، بما في ذلك السلالة BA.2.

ودعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى مواصلة الاختبار والمراقبة مع تحور الفيروس، مؤكدة أن هذا الأمر يدعونا إلى الحاجة لتطوير اللقاحات أيضًا.

استمرار زيادة الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول الإثنين، خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 425911 من ضمنهم 358165 حالة تم شفاؤها، و 22635 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.