عامل كل حاجة وجتلك كورونا؟.. السر في أخطاء ارتداء الكمامة

يصاب عدد كبير من الأشخاص بفيروس كورونا رغم حرصهم الشديد على ارتداء الكمامة واتباع الاجراءات الوقاية مما يجعل الأمور يبدو غريبا، ولكن هناك الكثير من التفسيرات لهذا الأمر ومن بينها عدم حصول الجسم على الأكسجين الكافي وارتداء الكمامة بطريقة خاطئة.

ووفقا لما جاء فى موقع “hopkinsmedicine ” نعرض لكم أهم طرق ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة.

ارتداء الكمامة بشكل غير صحيح

تأتي الأقنعة بأحجام وأنواع مختلفة تمامًا مثل الملابس وكل شخص مختلف قليلاً ، لذلك يجب أن يكون القناع مناسبًا للوجه ويجب أن تغطي الأنف والفم بالكامل وتمتد أسفل الذقن.

وضع ونزع القناع بشكل غير صحيح

عند إزالة القناع ، اخلعيه عن طريق فكه أو فك ربطه من الأذنين ، مع الحرص على تجنب ملامسة الجزء الأمامي.

لمس الكمامة كثيرا

بمجرد وضع القناع حاول ألا تلمسه بقدر الإمكان حيث يساعد ذلك في تجنب تلويث مقدمة الكمامة أو اليدين، وبالنسة أثناء التواجد في الأماكن المجتمعية مثل متجر البقالة، يمكن أن تساعد إضافة درع للوجه في مقاومة الرغبة في لمس الوجه.

سحب الكمامة للتحدث

إذا قام شخص ما بخلع القناع أو فكه من آذانه عند التحدث إلى الآخرين فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لضبطه، لكن من المهم إبقاء الكمامة على الوجه في الموضع الصحيح والحل الأفضل لذلك هو درع الوجه .

عدم ممارسة نظافة اليدين

تذكر أهمية نظافة اليدين واغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يدين يحتوي على الكحول بنسبة 60٪ على الأقل وذلك قبل ارتداء القناع وبعد إزالته.