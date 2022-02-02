دون أدوية .. 3 طرق طبيعية للتخلص من جفاف الفم

جفاف الفم من الأمراض التي يمكن أن يعاني منها الكثير من الأشخاص، وعادة ما يحدث جفاف الفم عندما لا تعمل الغدد التي تفرز اللعاب بشكل جيد، ويسمى أيضًا جفاف الفم أو نقص اللعاب، لا تعتبر حالة رسمية قابلة للتشخيص ، لكنها في بعض الأحيان من أعراض حالة أخرى.

وإليك بعض الطرق الطبيعية لعلاج جفاف الفم.

علاج جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم

يمكن أن تكون غسولات الفم المصممة لجفاف الفم ، وخاصة تلك التي تحتوي على إكسيليتول ، فعالة ، مثل غسول الفم بالبيوتين الجاف للفم أو غسول الفم الجاف ، والذي يوفر أيضًا الحماية ضد تسوس الأسنان.

1. تحسين العناية بالفم بشكل عام

قد يكون جفاف الفم أحد أعراض وسبب سوء نظافة الفم، تحسين الروتين الفموي يمكن أن تكون حاسم لحماية صحة فمك، ويشمل ذلك استخدام الخيط المتكرر واستخدام معجون الأسنان بالفلورايد وغسول الفم.

2. تجنب التنفس من خلال فمك

التنفس من الفم يمكن أن يجعل جفاف الفم أسوأ ويسبب مشاكل أخرى تتعلق بصحة الفم، حاول أن تتنفس من خلال أنفك أكثر من فمك ، خاصة عندما تعاني من جفاف الفم.

3. احصل على مرطب

قد يساعد تكوين الرطوبة في جفاف الفم ببساطة عن طريق إضافة المزيد من الرطوبة إلى بيئتك.

اقترحت إحدى الدراسات أن الترطيب يمكن أن يحسن بشكل معتدل أعراض جفاف الفم، قد يؤدي تشغيل جهاز ترطيب الهواء ليلاً إلى تقليل الشعور بعدم الراحة وتحسين النوم.

المصدر healthline