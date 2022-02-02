ساندرا نشأت تكشف تفاصيل الحوار الأخير مع الراحل اللواء محمد عبد السلام محجوب..فيديو

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إنها كانت تتمنى عرض الفيلم التسجيلي، التي صورته مع اللواء الراحل محمد عبد السلام محجوب قبل وفاته، مؤكدة أنها فخورة بهذا اللقاء.

وأضافت ساندرا نشات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، “أن اللواء محمد عبد السلام محجوب كان بالنسبة لها نجم لا يهتم بالسلطة والمال وزي ما قال أنا بعمل واجبي”.

وتابعت ساندرا نشأت، أن “اللواء الراحل محمد عبد السلام محجوب كنت متابعاه من زمان وكان فتى أحلامي وقدوتي ولكن عند لقائي به كان شخص متواضع خاصة أن التسجيل كان في بيت ابنته وليس منزله".

رجل مصري جدا

وأشارت المخرجة ساندرا نشات إلى أن اللواء محمد عبد السلام محجوب هو رجل مصري جدا ولم يكن يريد أن يتكلم لأنه كان يقول أنه رجل مخابرات ومش مسموح له انه يقول حاجة".