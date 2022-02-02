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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. القبض على مدّعي النبوة نشأت منذر بتهمة الإساءة إلى مصر

القبض على مدعي النبوة
القبض على مدعي النبوة نشأت منذر بتهمة الإساءة إلى مصر

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، نشأت منذر، الذي ادّعى "النبوة"، ووجهت له تهماً بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى “دولة صديقة”، في إشارة جمهورية مصر العربية.

وتم إيقاف مدعي النبوة نشأت منذر في بيروت، بناء على قرار النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق، حسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقالت مصادر قضائية إن  "مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على البلاغ المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

وكانت دار الفتوى في لبنان تقدمت بطلب  للنيابة العامة التمييزية ضد "مدعي النبوة" نشأت عبد النور، الذي يطلق على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر".

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وطلب مفتي لبنان من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

وأثار "مدعي النبوة" المدعو نشأت منذر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهوره، وكشف البعض عن أنه كان يعمل طبالاً في أحد الكازينوهات في لبنان، كما طالب النشطاء بالقبض عليه.

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