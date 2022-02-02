أخبار التعليم| انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلية الأداب جامعة القاهرة غدا.. دورة تدريبية حول إدارة الذات بجامعة حلوان 13 فبراير

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021- 2022.

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابى بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، عن عقد دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين.

تعقد الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية مؤتمرها العاشر يوم الخميس الموافق ٣ من شهر فبراير الجارى ٢٠٢٢، وعلي مدار ثلاثة أيام ( ٣-٥ فبراير) بأحد فنادق القاهرة الكبرى .