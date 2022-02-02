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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلية الأداب جامعة القاهرة غدا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021- 2022.

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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن جميع الامتحانات الخاصة بطلاب البكالوريوس لجميع الفرق تنتهى غدا الخميس الموافق 3 من فبراير الجارى ، على ان تبدأ الانشطة الطلابية خلال اجازة الفصل الدراسى الاول بداية من الاسبوع المقبل.

وسبق أن وجَّه الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة العمداء بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بحد أقصى 19 فبراير، نهاية إجازة منتصف العام الدراسي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث وتعديل العديد من الدبلومات المهنية والبرامج واللوائح الدراسية بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

جامعة القاهرة كلية الاداب الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب امتحانات الفصل الدراسي الأول

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