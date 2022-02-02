"إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة".. دورة تدريبية بـ جامعة حلوان .. اليوم

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أعلن مركز القياس والتقويم الطلابى بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، عن عقد دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

يقدم المركز دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة خلال يومي الأربعاء والخميس 2: 3 فبراير 2022، وذلك فى تمام الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 9 مساء ويتم الالتحاق بالدورة من خلال الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAseTKyX6shZguisfWjw3wwyOT-qiw5jmKCvNa-N_XOvxY5Q/viewform

وتهدف الدورة إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:

جدير بالذكر أنه قد كشف مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان CDC عن حصاد أنشطته بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 وهي الأنشطة والدورات التدريبية التي يتم تقديمها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتورة حنان كمال مدير المركز.

وتضمن الحصاد تقديم (150) دورة تدريبية لتأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY لإتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.