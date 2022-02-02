عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أون لاين

"إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة".. دورة تدريبية بـ جامعة حلوان .. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابى بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، عن عقد دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

txt

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مدينة بنى سويف

txt

جامعة حلوان تشارك في تجمع جامعات القاهرة الكبرى في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة

يقدم المركز دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة خلال يومي الأربعاء والخميس 2: 3 فبراير 2022، وذلك فى تمام الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 9 مساء ويتم الالتحاق بالدورة من خلال الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAseTKyX6shZguisfWjw3wwyOT-qiw5jmKCvNa-N_XOvxY5Q/viewform

وتهدف الدورة إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:

جدير بالذكر أنه قد كشف مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان CDC عن حصاد أنشطته بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 وهي الأنشطة والدورات التدريبية التي يتم تقديمها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتورة حنان كمال مدير المركز.

وتضمن الحصاد تقديم (150) دورة تدريبية لتأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY لإتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

مركز القياس والتقويم الطلابي جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان دورة تدريبية أعضاء هيئة التدريس اون لاين

موضوعات متعلقة

القمر يشرق مع الشمس اليوم ويختبئ عن الأنظار طوال الليل

رئيس جامعة حلوان يشارك باجتماع اللجنة التنسيقية لمحو الأمية

اللهم بلغنا رمضان ... الأربعاء غرة شهر رجب فلكيا

بالقرب من دمياط.. زلزال جديد بقوة 4.3 ريختر في البحر المتوسط

ترشيحاتنا

صدام جديد مع كارتيرون.. المدير الفني يرفض أحمد عيد

بعد التعاقد على مدفع EGY k9A1| مسئول بـ«هانوا» الكورية: التعاون مع مصر له «طابع خاص»|صور

حكم صيام أول رجب .. وهل يجوز صوم الشهر كاملا؟ الإفتاء تحسم الجدل

دعاء شهر رجب .. 12 كلمة قبل النوم تغفر الذنوب وتفتح أبواب الخير

شهر رجب وأفضل اعماله.. الإفتاء تحذر من الوقوع في هذين الأمرين

بعد توجيه السيسي.. برلمانية تطالب بالتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

كاف يعلن رسمياً عقوبات مباراة مصر والمغرب

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

قبل مواجهة الكاميرون.. إصابات منتخب مصر مستمرة بـ الكان..7 لاعبين في5 مباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ