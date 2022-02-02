المغرب .. 44,02 مليار درهم حجم الأموال المصروفة للمتقاعدين خلال 2020

أفادت الصندوق المغربي للتقاعد أن عدد المستفيدين من المعاشات التي يصرفها الصندوق في نهاية سنة 2020 بلغ 903.666 مستفيدا، بزيادة قدرها 3,71 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية ، فإن الصندوق يدير أربعة أنظمة، هي المعاشات المدنية والعسكرية، والتقاعد التكميلي، وبعض الأنظمة غير المساهمة لحساب الدولة، وخدمات لحساب الغير.

كما يمثل نظام المعاشات المدنية نسبة 46 في المائة، ونظام المعاشات العسكرية حوالي 31 في المائة.

وفي سنة 2020، بلغت الاقتطاعات والمساهمات برسم جميع الأنظمة حوالي 35,18 مليار درهم، فيما ناهزت المعاشات المصروفة 44,02 مليار درهم.

وفيما يخص نظام المعاشات المدنية، أورد الصندوق المغربي للتقاعد ضمن تقريره السنوي برسم 2020 أن الاقتطاعات والمساهمات بلغت 25,29 مليار درهم، مقابل معاشات مصروفة ناهزت 32,74 مليار درهم.

ويبلغ المنخرطون النشيطون في نظام المعاشات المدنية 624986 منخرطا، بانخفاض نسبته 1,66 في المائة مقارنة بسنة 2019، فيما ناهزت التعويضات العائلية الممنوحة 379 مليون درهم.

ويعتمد تمويل نظام المعاشات المدنية على مبدأ التوزيع المشروط بتكوين احتياطات مالية، حيث يتم تمويل معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم من الاقتطاعات المنجزة على أجور المنخرطين النشطين ومساهمات الهيئات المشغلة استنادا إلى مبدأ التضامن بين الأجيال.

وبخصوص الفوائض المالية فتشكل الرصيد الاحتياطي للنظام ويتم تدبيره من طرف مصالح الصندوق عن طريق توظيفه في السوق المالية طبقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها.

ويعتبر نظام المعاشات المدنية من أنظمة المنافع المحددة؛ إذ ترتكز طريقة تقييم الحقوق على أساس عملية حسابية محددة مسبقاً بتحديد مبلغ المعاش على أساس مدة الخدمة وقيمة الأجر المرجعي والنسبة المئوية المعتمدة.

ويبلغ متوسط المعاش الشهري بالنسبة لمتقاعدي نظام المعاشات المدنية حوالي 7872 درهما، ويتلقى أكثر من 147975 من المتقاعدين معاشا أكثر من 7000 درهم.

تفيد معطيات التقرير السنوي بأن المعاشات المصروفة برسم نظام المعاشات العسكرية بلغت سنة 2020 حوالي 9,96 مليار درهم، مقابل اقتطاعات ومساهمات في حدود 8,55 مليار درهم.

وبلغت التعويضات العائلية الممنوحة في إطار هذا النظام حوالي 831 مليون درهم، فيما ناهز متوسط المعاش الشهري الخام حوالي 3364 درهماً من أصل جميع المتقاعدين، وحوالي 6366 درهماً بالنسبة لمتقاعدي سنة 2020. ويبلغ عدد المستفيدين من هذا النظام 282652، منهم 67718 من ذوي الحقوق.

نظام التقاعد التكميلي هو نظام ادخار تقاعدي واختياري وفردي يتيح معاشا تكميلياً يمكن من تقليص الفارق المحتمل بين آخر دخل ومستوى المعاش، وهو موجه حصرياً لفائدة المنخرطين في النظامين الأساسيين المسيرين من طرف الصندوق المغربي للتقاعد (المدني والعسكري).

وبلغ عدد المنخرطين في نهاية 2020 في النظام التكميلي 3228 منخرطاً، بمساهمات ناهزت 50 مليون درهم.