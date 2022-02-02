وقف بناء برج "محمول" بدون ترخيص في المنيل.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، بناء علي تعليمات اللواء خالد شحاته رئيس الحي وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملة استهدفت إيقاف أعمال البناء المخالف بحديقة الفنون بشارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل.

تلقت غرفة عمليات حي مصر القديمه بلاغ بوجود أعمال بناء مخالف ، بنطاق الحي.

و تحركت على الفور وحدة الإزالة الفورية، ومهندس المنطقه ، وبالفحص تبين وجود شدة وقاعدة حديدية وأسمنت لعمل قاعدة تركيب شبكة محمول بدون ترخيص.

وبناءآ عليه تم ايقاف العمل وفك القاعدة الحديد ومصادرة الحديد والمعدات والتحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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