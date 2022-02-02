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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف بناء برج "محمول" بدون ترخيص في المنيل.. صور

ابراج محمول
ابراج محمول

شنت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، بناء علي تعليمات اللواء خالد  شحاته رئيس الحي وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملة استهدفت إيقاف أعمال البناء المخالف بحديقة الفنون بشارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل.

تلقت غرفة عمليات حي مصر القديمه بلاغ بوجود أعمال بناء مخالف ، بنطاق الحي.

محافظ القاهرة لأسر الشهداء: لولا ما قدموه ما كانت مصر تنعم بالاستقرار

و تحركت على الفور وحدة الإزالة الفورية، ومهندس المنطقه ، وبالفحص تبين وجود شدة وقاعدة حديدية وأسمنت لعمل قاعدة تركيب شبكة محمول بدون ترخيص.

وبناءآ عليه تم ايقاف العمل وفك القاعدة الحديد ومصادرة الحديد والمعدات والتحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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مصر القديمة شارع عبد العزيز آل سعود المنيل حى مصر القديمة حديقة الفنون

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