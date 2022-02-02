رياح وسقوط أمطار.. الأرصاد: حالة الطقس الخميس والجمعة تستدعي الحذر |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن اليوم سنشهد أجواء شتوية مستقرة على كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع الشمس، وأيضًا عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية .



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" والمُذاع على فضائية "المصرية"، أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ 20 درجة مئوية خلال فترة النهار حيث تصل خلال فترة الليل لـ 10 درجات مئوية .



وأكدت أن الطقس سيكون معتدلاً ودافئاً على كافة أنحاء الجمهورية ، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلاً للبرودة خلال فترة الليل وخصوصًا الساعات المتأخرة منه والساعات الأولى من الصباح الباكر.



وأشارت "غانم"، إلى أنه سيوجد انتشار للأتربة في الصحراء الغربية وبعض المناطق من مطروح والسلوم مع وجود نشاط في الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والذي سيساهم في زيادة شعورنا بالبرودة .



وحذرت من طقس غد الخميس حيث إنه من المقرر أن نشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ونشاطاً لسرعات الرياح يصل 50 كم فى الساعة لتأثرنا بمنخفض جوى على سطح البحر المتوسط في طبقات الجو العليا وحالة من التقلبات الجوية وتكون ذروتها بعد غد الجمعة.





وأردفت أنه يوجد فرص سقوط أمطار غدًا الخميس على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومناطق من شمال الوجه البحري ومن المقرر أن تمتد للقاهرة الكبرى مساء غد الخميس وتكون أمطار غزيرة على كافة المناطق المطلة على البحر المتوسط، شمال الوجه البحري، مؤكدة أن حالة التقلبات الجوية ستنتهي بداية من يوم السبت .







