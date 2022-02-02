الأوقاف: 156 مليون جنيه إيرادات الهيئة خلال شهر يناير الماضي

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن هيئة الأوقاف تواصل إنجازاتها في مجال الاستثمار وتحقيق الأرباح والإيرادات، حيث حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في التحصيل خلال شهر يناير 2022م بلغ 156 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 12 مليونًا عن نفس الشهر من العام الماضي، وتقدر بنحو 37 مليونًا عن نفس الشهر من العام قبل الماضي.

وأوضح الدكتور عبد الله حسن أن إجمالي ما حققته هيئة الأوقاف من إيرادات وأرباح استثمارية خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي من يوليو 2021م حتى يناير 2022م، وصل إلى 1,056,516,708 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 110,484,203 جنيه، عن العام الماضي بنسبة 11,7%، وزيادة تقدر بنحو 273,201,530 جنيه عن العام قبل الماضي بنسبة 34,9%.

من ناحية أخرى، نص قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية في المادة (8) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمبـاشرة اختصــاص الهيئــة لتحقيق الغـــرض الذي قـــامت من أجـــله، وله على الأخص ما يأتي:

- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة.

- وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.

- وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.

- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي، واتخاذ ما يراه في شأنها.

- الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (٤) من هذا القانون.

- التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

- عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها في الأوجه المخصصة لها.

- النظر في كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.

- تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.