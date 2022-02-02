كان 2021.. بوركينا فاسو كلمة السر فى بلوغ منتخب مصر النهائي مرتين

يلتقى غدا، الخميس، منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وحقق منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ٤ انتصارات لدى مشاركته فى بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون على حساب غينيا بيساو والسودان وكوت ديفوار والمغرب.

ويعتبر منتخب بوركينا فاسو “وش السعد” على نظيره منتخب الفراعنة الكبار فى بلوغ المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا.

وعندما ينجح منتخب بوركينا فاسو فى إقصاء نظيره منتخب تونس من دور الثمانية لكأس الأمم، يصل منتخب مصر الى المباراة النهائية في نفس النسخة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وحدث الأمر مرتين من قبل في نسخة ٩٨ من بطولة كأس أمم أفريقيا التى استضافتها بوركينا فاسو، وأطاحت الخيول البوركينية بمنتخب تونس، ووصل منتخب الفراعنة الكبار إلى المباراة النهائية وتوج باللقب على حساب جنوب أفريقيا.

وفى نسخة ٢٠١٧ نجح منتخب بوركينا فاسو فى إقصاء نظيره منتخب تونس ووصل منتخب الفراعنة الكبار إلى المباراة النهائية ويخسر أمام الكاميرون ويحتل مركز الوصيف.

كان منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تفوق على نظيره الكاميرونى فى القيمة التسويقية للاعبين قبل مواجهة الغد.

وبلغت القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر الوطنى 161 مليوناً و250 ألف يورو وجاءت على النحو التالي:

محمد صلاح: 100 مليون يورو

تريزيجيه: 10 ملايين يورو

محمد النني: 9 ملايين يورو

مصطفى محمد: 5 ملايين و500 ألف يورو

عمر مرموش: 4 ملايين و500 ألف يورو

أحمد حجازي: 4 ملايين يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

رمضان صبحي: 3 ملايين يورو

فيما بلغت القيمة التسويقية لمنتخب الكاميرون 139 مليون يورو وجاءت كالتالي:

أندرية أونانا: 15 مليون يورو

كارل توكو إيكامبى: 15 مليون يورو

فينسنت أبو بكر: 9 ملايين يورو

إجناتيوس جاناجو: 7 ملايين يورو

هارولد موكودى: 5 ملايين يورو

ستيفان باهوكين: 5 ملايين يورو

يفان نيو: 5 ملايين يورو

كانت لجنة الانضباط داخل الكاف وجهت اتهامات إلى لاعبي ومسئولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة.

وأشار مسئولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع.

وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود.

وجاءت قرارت لجنة CAF للانضباط على النحو التالي:

- إيقاف مروان محمد مصطفى داود لاعب مصر رقم 27 لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف مساعد مدرب مصر السيد روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا عن مبارياته الأربع القادمة وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث)، بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

- فرض غرامة مالية مقدارها (10000) دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب رقم 18 سفيان شكلا، ورقم 17 سفيان بوفال، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

- فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى المسئولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.