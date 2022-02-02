نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف"اليوم الأربعاء"بزيارة تفقدية بقرى ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وفي حضور مدحت صلاح رئيس مركز ببا، وذلك ضمن برنامج ميداني لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية، في إطار توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للإنتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.



حيث تفقد نائب محافظ بني سويف سير العمل في المجمع الخدمي بقرية سدس، الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى" جزيرة ببا، قمبش، طنسا، هلية، صفط راشين، قمبش"، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع"مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري"، بهدف التيسير على أهالي المجلس القروي.

كما تابع "حبش" سيرالعمل في مشروع إنشاء مجمع سدس الزراعي والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرى الوحدة المحلية لسدس وتوابعها، بالإضافة إلى متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل وتطوير المدرسة الإعدادية بنين، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن حزمة من المشروعات في قطاع التعليم بقرى المركز .

thumbnail (20)