عاجل
منازلتك تستحق إعادة التفكير.. وزير الرياضة السابق يتغزل في محمد صلاح عباس شومان يرد على إسلام بحيري : التعرض لإمام المسلمين جهل وسفه أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميا في مارس أخبار التعليم.. مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..الوزارة تنفي.. الخشت: إصدار العدد 12 من مجلة «الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» بالتعاون مع الـ «إيمرالد» البريطانية نشرة التوك شو.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن المبالغ المتأخرة لـ المصدرين .. والأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالإنفوجراف| بروتوكول بين التضامن والنقل لإتاحة محطات القطارات ومترو الأنفاق لذوي الإعاقة

صدى البلد

وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومُمثلة عن صندوق عطاء الخيري بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنسيق الجهود الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة تطبيق قواعد الكود الهندسي لإتاحة محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعمل كود الإتاحة على تسهيل حركة السير والتعاملات لهؤلاء الأشخاص داخل المحطات، وذلك من خلال إتاحة الممرات وإنشاء المنحدرات لذوي الإعاقة الحركية وإضافة البلاطات النافرة والرسائل الصوتية لذوي الإعاقة البصرية، وإضافة اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لذوي الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصاعد كهربائية وتوفير سيارات جولف وكراسي كهربائية مما سيوفر كافة سبل الإتاحة للإعاقات المختلفة.

و اتفق الطرفان على تحمل قيمة اتاحة المحطات بالمناصفة بين الوزارتين، على أن يتم تنفيذ عمليات الإتاحة تدريجياً حتى يتم الانتهاء من جميع المحطات في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد وزير النقل على سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول  خاصة وأن أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصري، مضيفا أن الوزارة تسير في هذا المجال على اتجاهين  الاول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل الحديثة الجاري انشاؤها مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع و أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري كما ان كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية واماكن لذوي الإعاقة اما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل اتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوي الإعاقة.

مضيفاً  أن هذا البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن وان مدة البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة لافتا الى ان البرتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلي الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون، والتى تختص بعدد من المهام ترتكز على وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه  وإعداد تقرير شهري عن عائد التجربة وتأثيرها علي الفئات المستهدفة ووضع آلية مشتركة من ممثلي الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة مع امكانية إضافة أية مجالات أو أنشطة أخرى تسهم في تعزيز دورهم مضيفاً أن هذا التوقيع سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وتسهيل حركة السير لذوي الاحتياجات ومحاولة دمجهم في الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم .

 ومن جانبها أكدت  نيفين القباج وزيرة التضامن أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف "القادرون باختلاف".

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاث الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدني تمييز.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.

كما عرضت القباج على الفريق كامل الوزير قنوات أخرى للتعاون تشمل توفير سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيري وذلك بشكل مبدئي مع اعتبار زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة.

كما يشمل التعاون توعية الرأي العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادي وقوع أية حوادث قد تؤدي إلى بتر أعضاء حتة ولو بشكل عرضي، وأخيراً تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر ودخوله حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي 2021.

وشهد اللقاء الاتفاق علي التعاون بين الوزارتين في عدد من المشروعات كالاستفادة من محطات المترو والسكة الحديد في الترويج لصندوق عطاء للاستثمار الخيري لذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت العديد من الفعاليات خلال شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة منها المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"والذى خلص إلى أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع يمثل منهجًا تنمويًا حديثًا يحقق التغيير فى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق المشاركة المدنية التى تهدف إلى دعم العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من أجل المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم وصولًا إلى عالم شامل يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان ويحققون إمكاناتهم الكاملة، بالإضافة إلي مؤتمر " المبادرون" الذي عقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف لتيسير سبل الاتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=312511667581515&id=100064680523614

IMG-20220202-WA0199
IMG-20220202-WA0199
IMG-20220202-WA0201
IMG-20220202-WA0201
IMG-20220202-WA0200
IMG-20220202-WA0200

ترشيحاتنا

ظلت في عنقها طوال العمر .. سر سلسلة الراحلة مديحة كامل

اعتبارًا من 15 مارس.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن خطابات الخدمات الطبية

بالإنفوجراف| بروتوكول بين التضامن والنقل لإتاحة محطات القطارات ومترو الأنفاق لذوي الإعاقة

أخبار البرلمان.. قانون لتجريم الإهمال الأسرى.. تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الجيش الإسرائيلي يطور منظومة دفاع صاروخي موجه بالليزر

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: نسعى إلى إدماج المرأة في جميع مشروعاتنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

الري تعلن خريطة سقوط الأمطار على مصر يومي الخميس والجمعة.. تفاصيل

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

النيابة العامة: حبس المتهم محمد الملاح المعروف بـ المحلل الشرعي لإذاعته أخبارًا كاذبة

مقتل شاب على أيدي أشقائه الثلاثة بطعنات نافذة في القلب بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

فيديو

بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز .. كيف دافعت شهيرة عن منى زكي “فيديو”

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ